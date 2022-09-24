В Мелитополе идентифицировали 58 руководителей избиркомов по проведению фейкового референдума.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мы подготовили представление в Кабмин по применению к предателям экономических санкций. Их дома, квартиры, дачи, земельные участки, автомобили будут арестованы. А их банковские счета – заблокированы", — отметил он.

Список коллаборантов, которые согласились организовать псевдореферендум в Мелитополе, можно почитать по ссылке.

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Председателей «избиркома» могут лишить свободы сроком до 10 лет с возможной конфискацией имущества. Этими людьми уже занимаются украинские спецслужбы.

Мелитополь, Иван Федоров

Напомним, ранее пользователи Сети оценили пародию Юрия Великого на российскую теристку, которая не хочет уезжать из Крыма

Также сообщалось о больших ошибках в путинской мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.