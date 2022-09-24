В Мелитополе идентифицировали 58 руководителей избиркомов по проведению фейкового референдума.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мы подготовили представление в Кабмин по применению к предателям экономических санкций. Их дома, квартиры, дачи, земельные участки, автомобили будут арестованы. А их банковские счета – заблокированы", — отметил он.

Список коллаборантов, которые согласились организовать псевдореферендум в Мелитополе, можно почитать по ссылке.

Председателей «избиркома» могут лишить свободы сроком до 10 лет с возможной конфискацией имущества. Этими людьми уже занимаются украинские спецслужбы.

Напомним, ранее пользователи Сети оценили пародию Юрия Великого на российскую теристку, которая не хочет уезжать из Крыма

Также сообщалось о больших ошибках в путинской мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.