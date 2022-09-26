16 октября должен состояться съезд Коммунистической партии Китая, на котором Си Цзиньпина могут переизбрать на третий срок.

Если это случится, то он станет первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который сохранит власть более 10 лет, пишет Politeka.net.

Однако, по неподтвержденной информации, этого может и не произойти. Так, как пишет политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко Цзиньпина переизбран не будет.

«По моей информации, Си Цзиньпинь все», - пишет Романенко в своем телеграм-канале

По его словам, Китай ждет смена лидера за которой может последовать существенная корректировка внешнеполитического курса.

«Думаю, что именно поэтому Путин начал поспешную мобилизацию. Уход Си оставляет его без крупных стратегических партнёров и угрозой конфликтов на всех фронтах. Похоже в Самарканде его поставили перед этим фактом. Если Китай найдет с США компромисс при новом руководителе, а четыре правящих клана в КНР похоже не хотят конфронтации, то Путину просто конец. В относительно недалекой перспективе», - предположил Романенко.

Напомним, на днях в СМИ появились информация о якобы госперевороте в Китае. Якобы экс-генсек Ху Цзиньтао мог захватить власть, пока глава КПК был на саммите ШОС в Самарканде. На данный момент, подтверждения этой информации нет.

Напомним, раскрыт коварный план Путина, который хочет выиграть время и оккупировать всю Украину.

Также сообщалось, что Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кулеба жестко ответил на очередные угрозы Лаврова.