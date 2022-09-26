Если это случится, то он станет первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который сохранит власть более 10 лет, пишет Politeka.net.
Однако, по неподтвержденной информации, этого может и не произойти. Так, как пишет политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко Цзиньпина переизбран не будет.
«По моей информации, Си Цзиньпинь все», - пишет Романенко в своем телеграм-канале
По его словам, Китай ждет смена лидера за которой может последовать существенная корректировка внешнеполитического курса.
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«Думаю, что именно поэтому Путин начал поспешную мобилизацию. Уход Си оставляет его без крупных стратегических партнёров и угрозой конфликтов на всех фронтах. Похоже в Самарканде его поставили перед этим фактом. Если Китай найдет с США компромисс при новом руководителе, а четыре правящих клана в КНР похоже не хотят конфронтации, то Путину просто конец. В относительно недалекой перспективе», - предположил Романенко.
Напомним, на днях в СМИ появились информация о якобы госперевороте в Китае. Якобы экс-генсек Ху Цзиньтао мог захватить власть, пока глава КПК был на саммите ШОС в Самарканде. На данный момент, подтверждения этой информации нет.
Напомним, раскрыт коварный план Путина, который хочет выиграть время и оккупировать всю Украину.
Также сообщалось, что Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кулеба жестко ответил на очередные угрозы Лаврова.