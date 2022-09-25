Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву після виступу свого російського колеги сергія лаврова на Раді безпеки, де пролунали російські ядерні погрози. Кулеба підкреслив, що ядерні загрози диктатора росії володимира путіна ніколи не змусять Україну поступитися своїми інтересами у захисті держави від російської агресії.

Про це глава МЗС України написав у Twitter.

Глава українського МЗС також закликав усі ядерні держави дати зрозуміти путіну, що світ не терпітиме його безвідповідальних заяв про можливе застосування ядерної зброї.

"Цілком неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не терпітиме", - йдеться у заяві Кулеби.

Нагадаємо, глава російського МЗС сергій лавров під час Генасамблеї ООН знову пригрозив Україні ядерною зброєю. На прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста, чи застосує її рф, якщо Україна відвойовуватиме свої незаконно окуповані території, лавров заявив: "Вся територія російської федерації, яка включена і може бути включена до Конституції, беззастережно перебуває під повним захистом держави. Всі закони, доктрини, концепції та стратегії російської федерації поширюються на всю її територію.

Нагадаємо, Лавров дико осоромився виступом в ООН про українські території: "Захід закотив істерику...".

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