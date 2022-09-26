Напомним, после объявленной Путиным «частичной мобилизации» тысячи россиян всеми силами пытаются выехать из страны. Люди бегут в Грузию, Казахстан и, конечно же в Беларусь. Так, российские СМИ

На ближайшие дни на поезда и автобусы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России раскуплены все билеты до белорусского Гомеля.

Как пишут российские СМИ, на ближайшие дни, 26 и 27 сентября, в поездах до Гомеля из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ мест нет. Из столицы России есть в наличии билеты на поезд в среду, 28 сентября, а вот из Питера ближайший с местами — только в четверг, 29 сентября.

«Я вот наблюдаю. У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну слушайте, у россии 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми были бы? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч уехали», - заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи, заверив, что большинство теперь «просятся назад».

Лукашенко также заверил Путина, что «и эти приедут», только надо будет решить, что с такими делать.

«Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я в открытую это говорю. Но так поступать нельзя», - осудил Лукашенко россиян, которые пытаются сбежать от мобилизации и таким образом спастись от гибели на украинской земле.

Путин при этом нервно жевал губы, изредко ухмылялся и выглядел несколько поникшим.

Добавим, тем временем в Сети появились новые кадры огромной очереди на грузинской границе аж «до Владикавказа». Многие люди идут пешком.

Напомним, что в россии на фоне "частичной мобилизации" началась настоящая истерия.

Так, в Иркутской области 25-летний мужчина расстрелял военкома.

В Рязани мужчина совершил самоподжог с криками, что он не хочет воевать.

В Ижевске разыгралась настоящая трагедия - неизвестный расстрелял детей и учителей в одной из школ.