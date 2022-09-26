Вооруженные силы Украины позволили российским военным подойти в приют к Киеву, чтобы уничтожить их колонны техники и линии снабжения в тылу.

Об этом говорится в статье издания TIME со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Мы не могли допустить падения Киева. И на всех других векторах нам пришлось пролить их кровь, даже если в некоторых местах это потребует потери территории. Другими словами, целью было разрешить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу", - цитирует TIME Залужного.

В статье отмечается, что на шестой день вторжения Залужный пришел к выводу, что эта стратегия работает.

Россияне не смогли взять аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы начать напрягать линии снабжения, оставляя их открытыми.

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