Вооруженные силы Украины позволили российским военным подойти в приют к Киеву, чтобы уничтожить их колонны техники и линии снабжения в тылу.
Об этом говорится в статье издания TIME со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Мы не могли допустить падения Киева. И на всех других векторах нам пришлось пролить их кровь, даже если в некоторых местах это потребует потери территории. Другими словами, целью было разрешить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу", - цитирует TIME Залужного.
В статье отмечается, что на шестой день вторжения Залужный пришел к выводу, что эта стратегия работает.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Стрельба в российской школе, много жертв и пострадавших, дети выпрыгивали из окон: кадры с места
В рф стрельбу устроили прямо в военкомате, появилось видео и детали ЧП: "Никто не будет воевать"
Идет эвакуация населения: на Одесчине небо стало красным от пожара, что известно на данный момент
Беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, звезда решилась показать лицо: "Нормально так..."
Россияне не смогли взять аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы начать напрягать линии снабжения, оставляя их открытыми.
Напомним, в Офисе президента пояснили последствия "мобилизации" в россии и "референдумов" на захваченніх территориях.
Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.
Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.