Путинская не частичная мобилизация изменила не только российскую повестку, но и заставила другие страны измениться.
Как передает Стопкор , в частности, Китай на границе с россией установил колючую проволоку, чтобы желающие уйти от мобилизации не убегали к поднебесной.
Кадры установленной колючей проволоки показали на местном телевидении.
Стоит отметить, что раньше колючей проволоки на этом участке границы, проходящей через реку Амур и китайский город Хэйте, не было. Поэтому, вероятно, ограждение нужно для того, чтобы нелегалы не перепили реку, предпринимая попытки уйти от российского диктаторского режима путина.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Тринчер в откровенном наряде на свадьбе зацепила Мишину и Денисенко из "Крепостной": "Я не могу"
Шольц боится давать Украине танки, у Лиз Трасс другое мнение: "Мы не должны слушать надуманные угрозы"
Анна Ризадинова после проблем за границей обратилась к украинцам: "Давайте честно, для каждого..."
Свадебная церемония Тринчер сорвана, невестна сквозь слезы сообщила детали: "Я не хочу, чтобы мне..."
Напомним, в Иркутской области 25-летний мужчина расстрелял военкома.
В Рязани мужчина совершил самоподжог с криками, что он не хочет воевать.
В Ижевске разыгралась настоящая трагедия - неизвестный расстрелял детей и учителей в одной из школ.