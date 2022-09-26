Путинская не частичная мобилизация изменила не только российскую повестку, но и заставила другие страны измениться.

Как передает Стопкор , в частности, Китай на границе с россией установил колючую проволоку, чтобы желающие уйти от мобилизации не убегали к поднебесной.

Кадры установленной колючей проволоки показали на местном телевидении.

Стоит отметить, что раньше колючей проволоки на этом участке границы, проходящей через реку Амур и китайский город Хэйте, не было. Поэтому, вероятно, ограждение нужно для того, чтобы нелегалы ​​не перепили реку, предпринимая попытки уйти от российского диктаторского режима путина.

Напомним, в Иркутской области 25-летний мужчина расстрелял военкома.

В Рязани мужчина совершил самоподжог с криками, что он не хочет воевать.

В Ижевске разыгралась настоящая трагедия - неизвестный расстрелял детей и учителей в одной из школ.