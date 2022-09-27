Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Среди убитых 11 детей и шесть взрослых.
Ранее сообщалось о семи погибших, потом стало известно о девяти, а вскоре стало известно о гибели 15 человек, среди которых 11 детей.
Стрельбу открыл 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы. Ворвавшись в здание школы во время урока, мужчина в черной одежде убил охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.
Спасаясь, школьники прыгали из окон.
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После нападения сам Казанцев застрелился.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, Казанцев был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Депутат также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.
Добавим, что это второй в этом году случай стрельбы по детям в россии. В апреле житель Ульяновской области во время тихого часа ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и открыл стрельбу из ружья.
Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Он состоял на учете как психически больной.
Напомним, что на центральном автовокзале российской Рязани мужчина совершил самоподжог со словами, что он не хочет ехать на войну.
Также сообщалось, что молодой мужчина в россии открыл стрельбу в военкомате.