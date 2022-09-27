Число жертв в результате стрельбы в школе российского города Ижевск выросло до 17 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Среди убитых 11 детей и шесть взрослых.

Ранее сообщалось о семи погибших, потом стало известно о девяти, а вскоре стало известно о гибели 15 человек, среди которых 11 детей.

Стрельбу открыл 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы. Ворвавшись в здание школы во время урока, мужчина в черной одежде убил охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

Спасаясь, школьники прыгали из окон.

После нападения сам Казанцев застрелился.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, Казанцев был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Депутат также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.

Добавим, что это второй в этом году случай стрельбы по детям в россии. В апреле житель Ульяновской области во время тихого часа ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и открыл стрельбу из ружья.

Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Он состоял на учете как психически больной.

Напомним, что на центральном автовокзале российской Рязани мужчина совершил самоподжог со словами, что он не хочет ехать на войну.

Также сообщалось, что молодой мужчина в россии открыл стрельбу в военкомате.