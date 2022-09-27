Российские захватчики сейчас совершают наступательные действия только на одном направлении.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, речь идет о Донецкой области. В планах оккупантов выйти на административные границы региона.

«Враг совершал в том числе и наступательные действия. Эпицентром этих действий была Донецкая область, и сейчас это наступление продолжается. Сегодня у рф есть задача все же выйти на административные границы Донецкой области и, собственно, они там очень мощно пытаются сейчас это сделать» – подчеркнула Маляр в эфире телемарафона.

Также Маляр заявила, что угроза со стороны Беларуси остается.

«В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Это значит, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Потому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны", - пояснила Маляр.

Вдоль белорусской границы украинцы также проводят учения – Северный Ураган.

Также Маляр напомнила, что Лукашенко слишком зависим от Путина.

"Мы знаем, насколько президент Лукашенко зависит сегодня от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это чрезвычайно большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в частности", - подчеркнула замминистра обороны.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также в эфире телемарафона рассказал, что мобилизованные россияне массово обращаются на горячую линию "Хочу жить".

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?". Есть такая тенденция, когда действительно мотивация, психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны преимущественно крайне низкие», – заявил Юсов.

По его словам, активно звонят по телефону также крымчане.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал российским солдатам, которые будут сдаваться в плен, что Украина будет цивилизованно обращаться с ними, согласно международным конвенциям.

Также сообщалось, что истерия в России на фоне мобилизации набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко во время встречи утешал Путина.

Politeka.net также сообщала, что на деоккупированной территории нашли еще одну пыточную, где рашисты издевались над украинцами.