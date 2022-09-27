Соответствующие кадры, как пишет Politeka.net, появились в Сети.

По словам военного журналиста и волонтера Романа Бочкалы, грузовики КрАЗ - 257 1965 года выпуска заметили на одном из российских вокзалов.

«Толкеинстам приготовиться», «Чмобили для чмобиков», «Это понтоновозы. Я, если честно, их новых и не видел никогда», «Пытаются повторить», «Одноразовые грузовики для одноразовых людей», «Скоро музеи опустеют. А потом отдел, где первобытные люди с копьями стоят», «Ого, какое дорогое оружие пошло. Такое можно продать за большие деньги... в какой-нибудь музей», «Это КРАЗ с хранения. Производство - 70-80е. Такой в Мимино снимался», «Ощущение, что российские военные не понимают, что такое война в 21 веке», - обсуждают фото в Сети.

Напомним, в связи с объявленной в россии «частичной мобилизации" на горячую линию проекта "Хочу жить" по поводу сдачи в плен возросло количество обращений новомобилизованных россиян. Об этом сообщил представитель разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, обращения на горячую линию поступают даже от тех, кто еще не мобилизован.

"То есть звонят: если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться... Такие случаи есть", - рассказал Юсов.

Также сообщалось, что истерия в России на фоне мобилизации набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко во время встречи утешал Путина.

Politeka.net также сообщала, что на деоккупированной территории нашли еще одну пыточную, где рашисты издевались над украинцами.