За семь месяцев колонна военной техники, которая вела наступление на Киев, «превратилась» в огромную очередь россиян, которые сейчас пытаются сбежать от «частичной мобилизации» в Грузию

Соответствующие снимки сравнил военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала.

Так, на первых двух спутниковых снимках Maxar, сделанных 28 февраля, видна колонна российской военной техники протяженностью более 27 км, которая готовится провести наступательную операцию в сторону Киева.

На других двух спутниковых снимках Maxar – очередь россиян на российско-грузинской границе, пытающихся уйти от мобилизации. Снимки сделаны 25 сентября.

«Как все изменилось спустя 7 месяцев. От "...взять Киев за три дня..." до "... как спастись от мобилизации...". Россияне, вы жалки!», - подчеркнул Бочкала.

Добавим, что россияне уже запаниковали перед отправкой на фронт. Так, один из «мобиков» записал видео, в котором жалуется, что их отправят в зону боевых действий, в Херсон, уже 29 сентября – без какой-либо подготовки.

Тем временем количество грузовых и легковых автомобилей, ожидающих проезда, через границу с Грузией в Северной Осетии возросло до 5,5 тысяч.

Также стало известно, что на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне снимают с хранения дряхлую технику.

Напомним также, что у мобилизованных россиян есть единый шанс спасти свою жизнь после отправки в Украину.