Соответствующие снимки сравнил военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала.
Так, на первых двух спутниковых снимках Maxar, сделанных 28 февраля, видна колонна российской военной техники протяженностью более 27 км, которая готовится провести наступательную операцию в сторону Киева.
На других двух спутниковых снимках Maxar – очередь россиян на российско-грузинской границе, пытающихся уйти от мобилизации. Снимки сделаны 25 сентября.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Очень мощно": где сейчас идет наступление россиян и зачем они звонят в Украину
Тринчер в откровенном наряде на свадьбе зацепила Мишину и Денисенко из "Крепостной": "Я не могу"
Для Гааги: найдена еще одна пыточная, в которой издевались над украинцами, фото изнутри
"Си Цзиньпинь все": что ждет Путина после возможной смены лидера в Китае
«Как все изменилось спустя 7 месяцев. От "...взять Киев за три дня..." до "... как спастись от мобилизации...". Россияне, вы жалки!», - подчеркнул Бочкала.
Добавим, что россияне уже запаниковали перед отправкой на фронт. Так, один из «мобиков» записал видео, в котором жалуется, что их отправят в зону боевых действий, в Херсон, уже 29 сентября – без какой-либо подготовки.
Тем временем количество грузовых и легковых автомобилей, ожидающих проезда, через границу с Грузией в Северной Осетии возросло до 5,5 тысяч.
Также стало известно, что на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт военкомата.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне снимают с хранения дряхлую технику.
Напомним также, что у мобилизованных россиян есть единый шанс спасти свою жизнь после отправки в Украину.