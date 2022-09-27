Поки тисячі росіян стоять на кордоні, намагаючись вирватися з країни на тлі «часткової мобілізації», їхні співвітчизники вже записують відео перед відправкою на фронт.

Так, у Мережі з'явилося відео, на якому «мобік» повідомляє, що 29 вересня їх буде відправлено до зони бойових дій, до Херсона, при цьому жодної підготовки, жодних навчань не буде.

«На зв'язку перший танковий полк. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою до зони бойових дій не буде, офіційні командири полку підтвердили цю інформацію. 29-го у нас відправка має бути в Херсоні. Думайте самі, вирішуйте самі, що робити…», - каже чоловік у російській військовій формі на відео.

У коментарях користувачі соцмереж відзначають, що «мобики» будуть відправлені на фронт лише для того, щоб загинути, тому час та гроші російське керівництво витрачати на них не збирається.

«Хотіли СРСР, їжте, вивчайте історію. Товариш Сталін, сталася жахлива помилка.....», «тупо м'ясо ((шкода творчих і талановитих людей які могли б побудувати майбутнє, тепер своє майбутнє росіяни на забій ведуть, сумно. Слава Україні!», «Він ща заплаче», "Карма - вона така", "Нехай здаються", "Ти тільки не плач. У Херсон же відправляють, там все буде швидко", - коментують користувачі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв російським солдатам, які здаватимуться в полон, що Україна цивілізовано поводитиметься з ними, згідно з міжнародними конвенціями.

Про можливість здатися нагадав і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Мобілізовані росіяни, які здадуться у полон, мають шанс зберегти життя. В усіх інших його не буде», - підкреслив Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Додамо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що мобілізовані росіяни масово звертаються до гарячої лінії "Хочу жити".

Також в Україні створили чат-бот для росіян, котрі хочуть здатися в полон.

Нагадаємо також, що в Дагестані протести проти мобілізації переросли у сутички.