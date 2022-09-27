Зафиксирован первый факт сдачи в плен россиянина, который попал в Украину уже после объявления «частичной мобилизации».

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, россиянин попал в плен к бойцам ВСУ практически сразу после мобилизации.

«Есть! Есть первый факт сдачи в плен мобилизованного 5 дней назад жителя ростовской области. Бойцы 92-й бригады взяли в плен перепуганного, замерзшего "мобика" в лесу под Купянском. Он дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в рф, но заблудился», - сообщил Геращенко, публикуя соответствующее видео.

На кадрах оккупант рассказывает, что призван «по контракту» и говорит, обращаясь к своим соотечественникам: «Не ходите в Украину! Не слушайте никого, это пропаганду военкомата. Тут очень много убитых и раненых. Со мной обращаются хорошо, тут на самом деле живут обычные, нормальные люди. Если не хотите тут умирать, не ходите сюда».

В свою очередь в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что Алексей Пашков, боец одной из лучших в россии дивизий, 2-й таманской из подмосковья.

"Его командиры просто бросили своих бойцов и скрылись, спасая собственные шкуры. Единственный шанс спастись для пашкова – это сдаться в плен", - подчеркнули в СтратКоме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал российским солдатам, которые будут сдаваться в плен, что Украина будет цивилизованно обращаться с ними, согласно международным конвенциям.

О возможности сдаться напомнил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мобилизированные россияне, которые сдадутся в плен, имеют шанс сохранить жизнь. У всех остальных его не будет», - подчеркнул Ермак в своем телеграм-канале.

Добавим, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что мобилизованные россияне массово обращаются на горячую линию "Хочу жить".

Также в Украине создали чат-бот для россиян, которые хотят сдаться в плен.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в россии "мобики" занервничали перед отправкой на фронт, подготовки не будет.

Напомним также, что в Сети на фото из космоса сравнили колонны военной техники "Киев за три дня" с очередями, бегущих от мобилизации.