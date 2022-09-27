СБУ задержала чиновницу столичного ЦНАП, призывающую уничтожать украинцев

По данным контрразведки СБУ , враждебной приспешницей является должностница одного из столичных Центров предоставления административных услуг, которая после начала полномасштабного вторжения создала в соцсети собственный фейковый аккаунт.

Там она публиковала свои «сообщения» под псевдонимом «Алена Донская».

Среди прочего она призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки России.

Также любительница «русского мира» оправдывала преступления кафиров, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей.

«Информприводы» брала из пропагандистских ресурсов России.

На интернет-странице агитаторки стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.

Задержанная сообщила о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что истерия в России на фоне мобилизации набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко во время встречи утешал Путина.

Politeka.net также сообщала, что на деоккупированной территории нашли еще одну пыточную, где рашисты издевались над украинцами.