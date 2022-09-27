Россия держит в плену 616 женщин, среди них есть и беременные.

Об этом на встрече с родственниками пленных рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, сообщает "Громадське".

Родственников заверили, что власть работает неформально и формально, чтобы уволить "всех на всех".

Также в штабе сообщили, что после обмена 21 сентября ситуация сдвинулась, в ближайшее время ожидают дальнейшие обмены. Также есть договоренность по обмену раненых – также в формате "всех на всех".

Напомним, раскрыт коварный план Путина, который хочет выиграть время и оккупировать всю Украину.

Также сообщалось, что Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кулеба жестко ответил на очередные угрозы Лаврова.