Россия держит в плену 616 женщин, среди них есть и беременные.
Об этом на встрече с родственниками пленных рассказали в Координационном штабе по обращению с военнопленными, сообщает "Громадське".
Родственников заверили, что власть работает неформально и формально, чтобы уволить "всех на всех".
Также в штабе сообщили, что после обмена 21 сентября ситуация сдвинулась, в ближайшее время ожидают дальнейшие обмены. Также есть договоренность по обмену раненых – также в формате "всех на всех".
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Напомним, раскрыт коварный план Путина, который хочет выиграть время и оккупировать всю Украину.
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