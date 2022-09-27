На могиле родителей российского президента владимира путина в Санкт-Петербурге оставили тайное послание – а точнее записку с обращением. Покойных мать и отца диктатора, как будто в школе, попросили принять меры в отношении их сына.

Фото с Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга распространяются в телеграмм-каналах. Это вроде как акция феминистского антивоенного сопротивления, однако не исключено, что записка не настоящая, а сделанная в фоторедакторах. Согласно данным в сети, послание покойным родителям путина оставили утром 27 сентября.

В ней говорится: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории. Дерется с соседями по парте. Угрожает взорвать всю школу! Примите меры!", – говорится в послании.

Отметим, что владимир путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Его отец, Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), был простым рабочим, а во времена Второй мировой войны воевал в войсках НКВД. Мать путина – Мария Ивановна Шеломова (1911-1998) – после войны работала санитаркой, дворницей, приемщицей товара, сторожем, уборщицей. Оба родителя умерли от рака.

Президент путин был третьим сыном в семье: двое его старших братьев, родившихся еще в 1930 годах, умерли в детстве. Семья жила очень бедно в 20-метровой комнате коммунальной квартиры. Первое пальто будущему главе Кремля смогли купить только в его 20 лет, а на тренировках по самбо он выходил на ковер в шерстяных носках вместо борцовок.

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