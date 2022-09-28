После объявленной путиным «частичной мобилизации» некоторые женщины нашли в себе смелость публично выступить против отправки их мужчин на войну.

Так, в Сети появилось видео, как женщины в Дагестане и в Кабардино-Балкарии вступают в перепалку с правоохранителями и называют вещи своими именами - россия вторглась в чужую страну и они стали «оккупантами».

«Мы оккупанты! Украина уже давно не в СССР», - говорит одна из участниц протеста в лицо чиновнику, который пытается спастись бегством от гневной толпы.

«Россия напала на Украину! Мы не слепые! Россия находится на чужой територии», - кричат дагестанские женщины правоохранителям.

Тем временем в Сети появились фото и видео, как женщины прощаются со своими мобилизованными мужьями и сыновьями, рыдая и буквально бросаясь под колеса автобуса.

«Крым – наш! слава путина! ща как дадим хо**ам по морде! ура! с днем победы! можем повторить! до берлина дойдем! сталин был вождь!», - напомнил россиянам народный депутат Украины Алексей Гончаренко их еще недавние лозунги и боевое настроение.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Бартчук заявил, что своих новых «вояк» россия отправляет на фронт без подготовки и порекомендовал им сдаваться.

Напомним, ранее стало известно, что новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте и сдаются в плен ВСУ.

Также сообщалось, что оккупанты потеряли еще два самолета.

Кроме того, Politeka.net писала, что после мобилизации Кремль может двинуть на Одессу и Харьков.