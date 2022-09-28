Перші мобілізовані в Росії вже присутні у зоні бойових дій в Україні та гинуть.

Про це, як пише Politeka.net, під час традиційної розмови з Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Вони вже поповнили оборонні підрозділи під Сватово, Лиманом та Куп'янськом. Частина їх загинула, частина вже у полоні. Все дуже швидко. Доля їхня сумна, тому що їм не дають готуватися взагалі», - повідомив Арестович.

За словами Арестовича, жертв серед нових мобілізованих будуть десятки тисяч.

«Путинський режим ретельно планував операції, але виконання завжди сипалося на виконавцях. Мобілізація та "референдуми" були позбавлені такого планування, а експромт - не їх коник. Мобілізованими з перших днів почали затикати пробоїни на фронті. Вже є перші загиблі. Їх кидають під каток війни без підготовки та належної медичної допомоги. Це означає, що найближчим часом рідні отримають своїх чоловіків загиблими чи каліками. Обчислюватимуться вони десятками тисяч», - передрік Арестович.

Також радник ОП наголосив, що бійню можуть зупинити російські жінки.

"Як показує практика народів Кавказу, протест - дуже дієвий спосіб зупинити мобілізацію, яка зовсім не часткова. Путинський режим готовий з легкістю позбавити вас ваших чоловіків заради того, щоб залишитися при владі", - заявив Арестович, звертаючись до матерів і дружин російських чоловіків.

Додамо, що про прибуття нових мобілізованих на фронт також повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, підрозділи 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії росії поповнили "частково мобілізованими" бійцями, підготовка з якими не проводилася взагалі. Відомо про прибуття мобілізованих ув'язнених. Ними також поповнили розбиті підрозділи.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео, на якому чоловік у російській військовій формі повідомляє, що їх без підготовки та навчань відправляють до Херсона.

Також з'явилися кадри із першим мобілізованим, який здався в полон ЗСУ.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти знімають із зберігання старезну техніку – була помічена на вокзалі.