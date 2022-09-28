Про це, як пише Politeka.net, під час традиційної розмови з Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Вони вже поповнили оборонні підрозділи під Сватово, Лиманом та Куп'янськом. Частина їх загинула, частина вже у полоні. Все дуже швидко. Доля їхня сумна, тому що їм не дають готуватися взагалі», - повідомив Арестович.

За словами Арестовича, жертв серед нових мобілізованих будуть десятки тисяч.

російська техніка, розбита

«Путинський режим ретельно планував операції, але виконання завжди сипалося на виконавцях. Мобілізація та "референдуми" були позбавлені такого планування, а експромт - не їх коник. Мобілізованими з перших днів почали затикати пробоїни на фронті. Вже є перші загиблі. Їх кидають під каток війни без підготовки та належної медичної допомоги. Це означає, що найближчим часом рідні отримають своїх чоловіків загиблими чи каліками. Обчислюватимуться вони десятками тисяч», - передрік Арестович.

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Також радник ОП наголосив, що бійню можуть зупинити російські жінки.

окупанти, похорони, могили, кладовище

"Як показує практика народів Кавказу, протест - дуже дієвий спосіб зупинити мобілізацію, яка зовсім не часткова. Путинський режим готовий з легкістю позбавити вас ваших чоловіків заради того, щоб залишитися при владі", - заявив Арестович, звертаючись до матерів і дружин російських чоловіків.

Додамо, що про прибуття нових мобілізованих на фронт також повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, підрозділи 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії росії поповнили "частково мобілізованими" бійцями, підготовка з якими не проводилася взагалі. Відомо про прибуття мобілізованих ув'язнених. Ними також поповнили розбиті підрозділи.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео, на якому чоловік у російській військовій формі повідомляє, що їх без підготовки та навчань відправляють до Херсона.

Також з'явилися кадри із першим мобілізованим, який здався в полон ЗСУ.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти знімають із зберігання старезну техніку – була помічена на вокзалі.