Украинская певица ULTRA рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты убили ее мужа, да и сама она чуть не погибла, спасаясь от вражеских шаров.

Об этом сообщает ТСН.

Звезда призналась, что они с мужем долго сомневались, уезжать из Киева или нет. Но когда начался бой на Житомирской трассе, они приняли решение выехать в более безопасное место.

По дороге они стали свидетелями стрельбы. По словам певицы, оккупанты расстреляли машину ее мужа, а затем пули начали лететь и по ее машине.

"По дороге под Киевом началась стрельба. Мой муж остановился на обочине. Я ехала за ним в другой машине и тоже остановилась. Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал мне: "Мила, я тебя люблю. Я хочу жить. Меня убивают".

Затем, я звонила снова и снова. Но уже никто не отвечал... Я слышала выстрелы, один за другим. А сама лежала, содрогаясь на полу своего авто, с надеждой, что все хорошо, что мой любимый не отвечает, потому что телефон уже не с ним. Я звонила снова и снова. Но ответа не последовало", - рассказала она.

Потом, когда стрельба стихла, ULTRA вышла из своей машины и увидела, что ее муж был убит.

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Также сообщалось, что из-за мобилизованных россиян в Украине назревает новая проблема.

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