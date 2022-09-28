Сотрудники ГБР сообщили о подозрении директору предприятия гражданской авиации за коллаборационную деятельность.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Во время обысков на территории, арендованной предприятием, ГБР обнаружило пассажирский самолет АН-140-100.
Известно, что предатель планировал передать воздушное судно российским захватчикам. На самолет наложен арест. Далее его планируют передать Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал в временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора. Бизнесмен планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины.
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При этом он надеялся, что русский мир распространится на все южные и восточные области Украины. Коллаборант обещал руководителю оккупационных властей одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории.
Также предприниматель заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые находятся на территории РФ.
Кроме самолета, во время обысков в одном из офисов предприятия правоохранители разоблачили работающий колцентр, проверяемый на возможную связь с незаконной деятельностью фигуранта, а по месту его проживания предметы с советской символикой, пропагандистские флаеры и газеты РФ.
Бизнесмен заочно уведомлен о подозрении за коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее стало известно, что новые мобилизованные россияне уже гибнут на фронте и сдаются в плен ВСУ.
Также сообщалось, что оккупанты потеряли еще два самолета.
Кроме того, Politeka.net писала, что после мобилизации Кремль может двинуть на Одессу и Харьков.