Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщает AFP .
В пакет в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем или HIMARS.
Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят также 12 систем Титан, которые используются для борьбы с беспилотниками.
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Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ и технического обслуживания и обучения.
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