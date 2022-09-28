Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает AFP .

В пакет в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем или HIMARS.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят также 12 систем Титан, которые используются для борьбы с беспилотниками.

Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат, а также оборудования для обнаружения взрывчатых веществ и технического обслуживания и обучения.

Напомним, Данилов рассказал, по какой теме Украина не против вести переговоры с рф.

Как сообщала Politeka, иранские беспилотники запустили по хасидам: россияне целились в религиозные объекты.

Также Politeka писала, что сотни украинских женщин находятся в плену у оккупантов, есть беременные: какая ситуация по обменам.