Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам всё известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", - заявил Данилов.
Добавим, в свою очередь журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Путин собирается перебросить войска в Беларусь, чтобы ударить по Волыни и Киеву.
«В Беларуси началась после встречи Лукашенко с Путиным, где они не озвучили ничего серьезного, очень серьезная модернизация железной дороги, всей инфраструктуры. Это подъемные разгрузочные платформы, это маневровые локомотивы, это подъездные пути – логистика к железнодорожным узлам и реконструкция "Зябровки" – еще одного аэропорта", – сообщил журналист.
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Таким образом, пояснил Сазонов, все указывает на то, что Беларусь собирается принимать большое количество личного состава и техники. Перебросив в Беларусь большое количество живой силы и техники, Путин может ударить по двум направлениям логистики.
«Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев – это его идеа-фикс, потому что только так можно заставить Украину вступать в переговоры», - пояснил Сазонов.
По его словам, украинская разведка получила сведения о питании прикомандированного так называемого состава. Речь идет о российском контингенте на территории Беларуси.
«Сейчас согласно сведениям, в Беларуси готовы кормить прикомандированный личный состав в количестве 170 тысяч человек», - сообщил Сазонов.
По его словам, «гостей» стоит ждать к зиме – когда замерзнут болота и станут проходимыми для техники.
«Генеральный штаб Украины прекрасно это понимает и "гостей" ждут», - заверил Сазонов.
Напомним, количество пленных новомобилизованных стремительно растет.
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.
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