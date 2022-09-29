В приюте для беженцев в Ирландии произошла чудовищная атака, в результате которой тяжелые ножевые ранения получила маленькая украинка и ее мама.

Восьмилетняя девочка и ее мама были атакованы 27 сентября в селе Клэркасл, сообщает Independent.ie.

Сообщение в полицию во вторник утром поступило от его жителей, которые заявили о звуках "беспорядка" в одной из комнат приюта.

Young Ukrainian girl stabbed 75 times in frenzied Clare attack still fighting for miracle survival https://t.co/34g8TtiWmN — MSN Ireland (@msnireland) September 28, 2022

Прибывшие на место ЧП экстренные службы, обнаружили ребенка и ее маму без сознания и в критическом состоянии. Девочка была срочно доставлена в университетскую больницу Лимерика, а затем переведена в детскую больницу Крамлин в Дублине. Сейчас она находится в критическом, но стабильном состоянии.

Independent.ie сообщает, что ребенок получил до 70 ножевых ранений, в том числе множественные травмы шеи. Местные жители сообщили, что не знали никого из обитателей приюта, так как дом был заселен совсем недавно и до этого был заброшенным.

Полиция расследует атаку.

Всего в доме проживает около 15 человек. Пострадавший ребенок, бежавший с мамой из Украины после российского вторжения, всего несколько недель назад начала посещать местную начальную школу.

Напомним, ранее сообщилось, что мужчиинам стало тяжелее выехать с оккупированніх территорий Украины.

Также сообщалось, что неадекватный россиянин атаковал украинок за границей.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиянка ударила ребенка из Украины.