Несколько раз девушка даже демонстрировала возлюбленного в своем Insragram, но особо об их отношениях не распространяется.

Известно, что их отношения начались еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее, когда Варваре еще было 13 лет, ее мама и супруга Евгения Кошевого Ксения рассказывала, что ей с дочерью не всегда удается найти общий язык.

«Бывает такое, что ты ей – белое, а она тебе – черное. И вот ну никак! Всякое бывает. Сейчас они очень сложные», - говорила Ксения об их отношениях.

Сама же Варя до этого признавалась, что хотела бы встретить парня – корейца и как папа иногда "обламывает" со свиданиями.

«Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочь Евгения Кошовго Серафима — прим.ред) взял. Я такая: "Класс, зашибись!" Мы хотели целоваться на задних рядах ... Прости папа», - рассказывала в одном из-своих интервью несколько лет назад Варвара.

Как оказалось, с новым молодым человеком Вари Евгений также знаком. Об этом актер рассказал в интервью «КП в Украине».

«Я даже не знал, что подписан на парня Вари. Может, меня кто-то подписал (улыбается). Зачем присматривать за парнем? Можно всегда пообщаться по телефону. Мы с ним знакомы. Мы знаем, кто он, где он, как он. Немного контролируем, но не присматриваем», - рассказал Кошевой.

Напомним, Кошевой также рассказал, почему разочаровался в родственниках и как жил на парковке.

Также звезда «Квартал 95» назвал причину, по которой его жена Ксения больше не общается с родственниками из оккупированной Ялты.

Кроме того, Евгений Кошевой признался, что его задевает несправедливая критика из-за полученного ордена.