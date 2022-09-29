Российские захватчики превращают в пепел и руины все, до чего им удается дотянуться, в огне исчезают не только дома и жилые кварталы, но и целые населенные пункты.

Так, россияне буквально стерли с лица земли населенный пункт в Харьковской области. Теперь село Байрак – это груда почерневших руин.

«Все дома в этом поселке были уничтожены ракетами российской армии за последние 2-3 месяца, там больше не осталось ни одного жителя. Деревня полностью разрушена, практически стерта с лица земли», - говорится в комментарии к фото с обломками, которые когда-то были жилыми домами.

Напомним, ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

«Еще 6% нашей области остаются временно оккупированными», - сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, каждый метр украинской территории "освобождается достаточно тяжело, потому что враг не отступает, постоянно пытается перегруппироваться, стягивает свои резервы".

Напомним, в украинской разведке узнали, сколько тысяч мобилизированных Кремль планирует перебросить в Беларусь.

Также сообщалось о новом страшном ударе по Днепру, есть жертвы, а под завалами могут находиться дети.

Кроме того, Politeka.net писала, что в кулуарах Кремля якобы обсуждается, что мобилизовать могут не 300 тысяч россиян, а более 4 миллионов.