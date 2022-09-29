Состоялся еще один обмен пленными. Украина вернула 6 человек — четырех морпехов, защищавших Мариуполь, и двух гражданских.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Военные: офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной.
Гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна.
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Ермак рассказал, что Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.
Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.
Напомним, в Офисе президента Украины и в Генштабе ВСУ подтвердили, что новых мобилизованных россиян уже отправляют на фронт. Без подготовки и надлежащего обмундирования. В результате уже есть первые убитые и пленные.
Также сообщалось, что из-за мобилизованных россиян в Украине назревает новая проблема.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам объяснили слова Валерия Залужного о подготовке к новой войне.