В соцсетях распространяется видео, записанное мобилизированным россиянином.
В нем он рассказал о зарождении партизанского движения, которое будет наносить вред армии рф.
Солдат объявил о начале партизанской деятельности лишь после того, как мобилизовался.
«Мы подпольное движение, в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизовались в русскую армию, чтобы разоружить ее изнутри. Мы будем «сливать» позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии, на складах и штабах. Нас немного, но уж поверьте, будет больше. Остановим войну путина, мы не должны умирать за интересы тирана», – заявил мужчина.
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Напомним, количество пленных новомобилизованных стремительно растет.
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.
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