24-летнему жителю Снятина приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы за кражу ящика с пожертвованиями для онкобольного ребенка.

О приговоре 24-летнему мужчине в среду, 28 сентября, сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Кража обвиняемый совершил в январе 2022 года: похитил ящик с благотворительными пожертвованиями, которые должны были пойти на помощь онкобольному ребенку. Сумма похищенных средств не уточняется.

«Неоднократно судимый мужчина, находясь на автозаправочной станции в Снятине, похитил ящик со средствами благотворительных пожертвований на лечение онкобольного ребенка. Он забрал пожертвования в присутствии работников станции, не реагируя на их замечания, и распорядился похищенным по собственному усмотрению», – говорится в сообщении прокуратуры.

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