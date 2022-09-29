Это произошло 20 сентября в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщило расследовательское сообщество InformNapalm.

"По данным ряда информационных ресурсов, 20 сентября в Украине возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда "ЧВК (Вагнера)" Алексей Нагин с позывным "Терек", — говорится в заявлении.

Нагин – "ветеран" ряда боевых действий, а не только участник войны в Украине. Речь идет о Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

"Терек" был награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя "ЧВК Вагнера", медалью "За отвагу" и "За защиту Крыма". Также наемник имел звание "героя России, "ДНР" и "ЛНР".

О Нагине также известно, что он в соавторстве с основателем ЧВК "Вагнера" ​​Евгением Пригожиным снял фильм "Солнцепек" о событиях на Донбассе 2014 года. Работал он и над новым фильмом под названием "ЧВК – Лучшие в аду".

Напомним, только недавно Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера". По его словам, это произошло 1 мая 2014 года – когда будто бы "начался геноцид российского населения Донбасса".

Напомним, в Офисе президента Украины и в Генштабе ВСУ подтвердили, что новых мобилизованных россиян уже отправляют на фронт. Без подготовки и надлежащего обмундирования. В результате уже есть первые убитые и пленные.

Также сообщалось, что из-за мобилизованных россиян в Украине назревает новая проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам объяснили слова Валерия Залужного о подготовке к новой войне.