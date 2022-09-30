Никто не допустит второй Бучи, за профессиональной армией российской федерации ляжет аматорская.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя возможные попытки россиян вновь пойти на Киев со стороны Беларуси.

"Она вероятна, при чем вероятна с таким хорошим коэффициентом той же вероятности. То есть возможно, что под Гомелем они снова соберутся, попытаются там что-то изобразить на Чернигов и Киев", — отметил Арестович в традиционном разговоре с Марком Фейгиным, добавив, что есть слухи о неистребимом желании путина повторить то, что ему не удалось сделать в первые месяцы вторжения в Украину.

«Хочет повторить наступление на Киев, понимая, что войска уже не профессиональные, надеясь задавить количеством. Ну, мы понимаем, что если мы за месяц перемолили суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными», - отметил советник ОП.

Также Арестович подтвердил «сигналы и слухи», что Беларусь готовится принимать десятки тысяч мобилизированных российской армии.

Однако, считает советник ОП, попытаться взять массой мобилизированных людей Киев - еще большая глупость, чем провалившаяся попытка взять Киев элитными частями.

«Мы убьём всех пришедших убивать нас. Украинская армия сейчас намного более злая и более подготовлена к любым вторжениям, чем в феврале», - подчеркнул Арестович.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.