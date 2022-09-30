Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.
Так, по некоторым данным, украинские войска прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, перерезав последний маршрут снабжения и отхода для российских частей — дорогу Торское-Дробышево.
Украинские силы атакуют оккупантов с трех направлений и ситуация у россиян "невероятно сложная". Со ссылкой на прокремлевских пропагандистов, аналитики ISW сообщают, что оккупанты просят подкрепление.
Однако эксперты подчеркивают, что крайне маловероятно, что ввод в Лиман дополнительных вновь отмобилизованных сил позволит существующей российской группировке получить значительные оборонительные возможности и предотвратит схлопывание украинскими войсками Лиманского котла.
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Отметим, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что что деоккупация Лимана откроет оперативный простор для украинских военных до Сватово (Луганская область).
"Такими темпами в течение короткого времени Лиман может влететь в окружение или быть взят. Далее открывается оперативный простор до Сватово, а если нам удастся расширить эти плацдармы, то будет горе северной части Луганской области. Собственно говоря, боевые действия уже идут на территории этой области", - говорил Арестович 19 сентября.
Напомним, стало известно, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь.
Также сообщалось, что министерство обороны рф не реагирует на потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта.
Кроме того, Politeka.net писала, что документы об аннексии украинских территорий называют смертным приговором для Кремля.