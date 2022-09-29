Так, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що договори про «входження» нових територій до складу росії підпишуть у п'ятницю, 30 вересня, у Кремлі.

За словами Пєскова, договори будуть підписані з усіма чотирма територіями, де пройшли фейкові так звані «референдуми». Також очікується "об'ємний виступ" Путіна.

Примітно, що навіть росіяни аж ніяк не радісно ставляться до майбутньої події. Так, у соцмережах жителі росії обговорюють, що Путін, ймовірно, знову загрожуватиме світові ядерною зброєю і жартують, що «в Кремль завезли рекордну партію локшини». Також користувачі соцмереж впевнені, що Кремлю і в цілому росії доведеться дорого заплатити за анексію українських територій.

«Смертний вирок вони собі підпишуть», «А віддуватися Бєлгороду…», «Якщо завтра ЗСУ нанесуть контрудари... ось це буде салют», «Перемога України та Шатов ближче ще на один крок», «Підпишуть собі смертний вирок», «Сьогодні о 15.00 я підпишу документи про входження Москви до складу України», «Вже всім на вас начхати давно, що ви там підпишите», «ЗСУ не забудьте запросити. Вони влаштують дуже гарячу церемонію», - коментують у соцмережах майбутню церемонію у Кремлі.

Нагадаємо, в українській розвідці сказали, скільки тисяч мобілізованих росіян Кремль планує перекинути до Білорусі.

Також повідомлялося про ділянку на фронті, де на окупантів чекає "котел" - ЗСУ вже не зупинити.

Крім того, Politka.net писала, що окупанти стерли з землі цілий населений пункт.