Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным "мэром" Волчанска .
По данным следствия, 45-летний мужчина с криминальным прошлым с начала оккупации помогал россиянам. Колбаорант собирал подписи за отставку законного городского головы Волчанска и планировал стать гауляйтером. Также изменник сливал оккупантам адреса украинских правоохранителей.
"Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и тому подобное. К тому же «Чиж» вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага рф в центре города", - говорится в сообщении.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
ВСУ прорвали оборону, "котел" для оккупантов неизбежен: "Перерезан последний маршрут"
"Мы мобилизовались в русскую армию, чтобы разоружить ее изнутри": партизаны рф записали обращение
Кароль решила судьбу своих хитов на российском языке: "С началом войны..."
"Значительный шаг вперед": Эрдоган раскрыл, о чем договорились Украина и рф
Злоумышленник был задержан. Ему инкриминируют до 15 лет лишения свободы.
Напомним, стало известно, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь.
Также сообщалось, что министерство обороны рф не реагирует на потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта.
Кроме того, Politeka.net писала, что документы об аннексии украинских территорий называют смертным приговором для Кремля.