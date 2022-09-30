Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным "мэром" Волчанска .

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, 45-летний мужчина с криминальным прошлым с начала оккупации помогал россиянам. Колбаорант собирал подписи за отставку законного городского головы Волчанска и планировал стать гауляйтером. Также изменник сливал оккупантам адреса украинских правоохранителей.

"Также он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и тому подобное. К тому же «Чиж» вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага рф в центре города", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан. Ему инкриминируют до 15 лет лишения свободы.

Напомним, стало известно, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь.

Также сообщалось, что министерство обороны рф не реагирует на потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта.

Кроме того, Politeka.net писала, что документы об аннексии украинских территорий называют смертным приговором для Кремля.