Бывший командир противолодочного корвета "Луцк" из Крыма воюет против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает ДБР.

"Капитан ІІІ ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору", - говорится в сообщении.

Правоохранителям заявили, что на сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины.

ДРБ заочно сообщили бывшему военному о подозрении в государственной измене. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, количество пленных новомобилизованных стремительно растет.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.

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