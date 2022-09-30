В Кривом Роге к ювенальным полицейским обратились неравнодушные люди, которые сообщили, что в одной из комнат общежития в Ингулецком районе проживает восьмилетняя девочка, мать которой появляется очень редко.



Об этом сообщает пресс- служба криворожской ювенальной превенции в фейсбуке.



Когда полиция обнаружила мать девочки, она объяснила, что сейчас проживает отдельно от дочери, поскольку хочет устроить личную жизнь и она ей "мешает".



«Горе-мать абсолютно была не против, чтобы ее дочь заботилось государство. Самым печальным в данной ситуации оказалось, что у девочки в этот день был День рождения», — говорится в сообщении.



Небольшое празднование для девочки организовали полицейские и работники центра, куда ее устроили.



Судьбой ребенка в дальнейшем будет заниматься служба по делам детей, а в отношении матери приняты соответствующие меры правоохранителями.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.