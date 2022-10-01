Молодой российский музыкант в знак протеста против мобилизации решил добровольно уйти из жизни, выбросившись из окна.

30 сентября 27-летний рэпер из Краснодара Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой. Как сообщают российские СМИ, его тело нашли возле многоэтажки.

Ранее Петунин опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство в знак протеста против мобилизации.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых... На свою душу я грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека — на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу», — заявил Петунин в видео.

Артист добавил, что у него была отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере, но вскоре, по его мнению, мобилизация станет полной и его могли бы призвать.

«У меня есть две руки, две ноги, палец, чтобы нажимать на курок, а автомат уж какой-нибудь мне выдадут», — пояснил музыкант.

В день гибели рэпер выпустил новый альбом. В своем видеообращении он предложил послушать его и другие свои композиции.

«Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком», — сказал Петунин.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

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