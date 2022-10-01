Сразу после нашего заявления о вступлении в НАТО и встречной поддержки Альянса вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 219 день полномасштабного вторжения рф.

По словам советника ОП, Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года на саммите в Вильнюсе.

В своем Telegram-канале Арестович также добавил, что Запад долгое время не мог определиться с тем, как воспринимать Украину.

"Как часть России или как часть Запада, на которую претендует Россия. Честно говоря, мы тоже не могли с этим определится. Когда мы все увидели истинное лицо России, то быстро идентифицировались. Мы - украинцы, возвращающиеся на Запад. Сегодня мы обеспечиваем безопасность для стран Европы", — пояснил эксперт.

По мнению советника ОП, НАТО очень заинтересован иметь такого союзника в восточной Европе.

"Когда Запад нас уже списал, мы не дрогнули и начали драться. Призывая Запад вспомнить на чём была построена цивилизация. Мы дрались за собственное выживание, оставаясь людьми. И отлупили кадровую российскую армию, имея бюджет на оборону в 10 раз меньше. В итоге мы разбудили Запад из комфортной спячки, напомнив про ценности. От которых он дрейфовал в сторону комфорта и покоя долгое время. Уже идёт переформатирование коллективной безопасности в Европе, где Украина будет занимать одну из ведущую ролей", — подчеркнул Арестович.

Напомним, Украина официально подала заявление на вступление в НАТО: "В ускоренном порядке".

Также Зеленский разъяснил ситуацию по гарантиям безопасности Украине перед вступлением в НАТО.

Отметим, Украина де факто стала признана частью Запада.