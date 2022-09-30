Поки триватиме розгляд заявки України на вступ до НАТО, Україна пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact).

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Ми розуміємо, що це (членство України в НАТО, – ред.) потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам", – йдеться у заяві.

Відзначимо, у цій же заяві президент повідомив, що Україна подала офіційну заявку на прискорений вступ до НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про неминучість "котла" для окупантів у районі Лимана.

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