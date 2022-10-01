Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу в 2022 году и отложил осеннюю демобилизацию.

Об этом говорится в указе президента №678 от 30 сентября. Он вступает в силу с дня опубликования.

Этим указом внесены изменения в указ № 687 от 29 декабря 2021 об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Пункты указа о демобилизации, запланированной в октябре-декабре, были дополнены. Теперь отмечается, что она будет производиться не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

При этом отменен призыв на срочную военную службу в октябре-декабре.

Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", — подчеркнул президент.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.