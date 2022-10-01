Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Гайдай.
Ранее военные рф, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении оказались более 5 тысяч военных рф. По словам Гайдая, они будут пытаться прорваться или сдаться в плен.
При этом почти все пути ухода или подвоза боеприпасов для оккупантов уже перекрыты. Когда ВСУ деоккупируют Лиман, то следующей на очереди, вероятно, будет Кременная.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Вооруженные силы Украины освободят или полностью окружат Лиман в течение следующих 72 часов.
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Так, 30 сентября оккупанты продолжали отходить от своих позиций вокруг Лимана, поскольку украинские силы окружали российские войска в этом районе.
Эксперты ISW со ссылкой на российские источники заявляют, что украинская артиллерия продолжает перекрывать единственный путь для выезда оставшихся российских войск из Лимана на дороге Кременная-Торское.
Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.
Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.