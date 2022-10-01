Война россии против Украины будет продолжаться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ могут войти в Крым.

Такой прогноз дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН.

По его мнению, в начале 2023 года война с рф стихнет, а после зимы начнется завершение конфликта.

"Где-то в конце мая я рассказал, каким будет алгоритм действий. Я тогда сказал, что июнь для нас будет, к сожалению, нехорошим, будем немного терять. В июле будет условный застой. В августе начнем понемногу движение в сторону восстановления своей территории. Зимой война значительной мерой стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта - выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", - считает Буданов.

Глава ГУР также выразил уверенность, что Украине удастся деоккупировать Крым до конца весны 2023 года.

"Американский генерал сказал, что ВСУ летом 2023-го войдут в Крым. Это его личное мнение. Он опирается на известные ему факты. Я опираюсь на те факты, которые мне известны. Я считаю, что это все будет не летом, а до конца весны. Возможно, немного раньше. Здесь в днях можно ошибаться. Главное - алгоритм", - заявил Буданов.

Кроме того, начальник ГУР уверен, что у россии сейчас нет планов применить против Украины ядерное оружие. По его словам, ядерное оружие – это "последний аргумент" россии, и в руководстве рф на самом деле "четко понимают, чем это для них закончится".

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