В ближайшее время на фронте может произойти обострение ситуации. В первую очередь это связано с тем, что россия кинет в бой новое мобилизованное пушечное мясо. В то же время Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях двигается вперед. Благодарны тем, кто защищает Донецкое направление и другие. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны рф, ведь у них происходит мобилизация", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО заметил, что в россии женщины могут активизироваться, ведь у них забирают на войну мужчин.

"Но мы готовы и прогнозируем, что будет происходить и понимаем, что в ближайшее время ожидает рф. Я уверен, что женщины россии скажут свое слово. Такое движение уже происходит на Кавказе – женщины понимают, что они остаются сами и они могут быть в авангарде всех процессов в рф. Потому что их мужчин отправляют сюда, чтобы их убили", — сказал Данилов.

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