У місті Лиман Донецької області оточено понад 5 тисяч окупантів, командування не дало їм дозволу на вихід.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Гайдай.

Раніше військові рф, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні опинилися понад 5 тисяч військових рф. За словами Гайдая, вони намагатимуться прорватися або здатися в полон.

При цьому майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів для окупантів уже перекриті. Коли ЗСУ деокупують Лиман, то наступною на черзі, ймовірно, буде Кремінна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Збройні сили України звільнять або повністю оточать Лиман протягом наступних 72 годин.

Так, 30 вересня окупанти продовжували відходити від своїх позицій навколо Лиману, оскільки українські сили оточували російські війська в цьому районі.

Експерти ISW з посиланням на російські джерела заявляють, що українська артилерія продовжує перекривати єдиний шлях для виїзду російських військ з Лиману, що залишився, на дорозі Кремінна-Торське.

Нагадаємо, українська розвідка сказала, скільки тисяч мобілізованих росіян готується прийняти Білорусь.

Також повідомлялося, що Путін може рушити з Білорусі по двом напрямкам.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти стерли з землі цілий населений пункт.