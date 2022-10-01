Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боится напрямую вступать в войну против Украины и не допустит этого.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН, комментируя последнюю встречу Лукашенко с российским диктатором владимиром путиным.

"Руководство рф пыталось уговорить Лукашенко вступить в войну. Там есть определенный формат, который они им предложили - я не буду его сейчас озвучивать, от чего Лукашенко с присущей ему чертой характера очень красиво пытается спетлять. То есть он не отказывается и не соглашается и делает на самом деле все, чтобы этого не произошло. Но он боится этого. Он сделает все, чтобы Беларусь туда не вступила", - заявил Буданов.

Глава ГУР также напомнил, что ранее он уже неоднократно прогнозировал, что белорусские войска привлекаться к вторжению в Украину не будут, так пока и получается.

"Вспомните, сколько раз вы уже слышали, что уже завтра точно белорусы нападут. И вспомните, сколько раз я в своих публичных выступлениях говорил, что извините, этого не будет. По разным причинам. Иногда объяснял, а иногда не объяснял, говорил, что это специальная информационная операция. Этого нет", - подчеркнул руководитель украинской разведки.

При этом Буданов допускает, что Беларусь может снова предоставить свою территорию для прохождения российских войск, если они снова попытаются оккупировать северные территории Украины.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

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