Россия начинает терять поддержку более или менее лояльно относящихся к режиму путина государств.

Как сообщается, Армения заявила, при каких обстоятельствах может выйти из ОДКБ.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения ожидает от союзников четкой политической оценки конфликта с Азербайджаном. Страны Организации Договора о коллективной безопасности должны установить красные линии по определенным вопросам.

Важно, что премьер Пашинян сейчас возглавляет Совет коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, не напрасны опасения союзников Армении относительно изменения общественных настроений армян относительно ОДКБ.

"В ходе разговора было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал иначе. Есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не просто игра слов, это очень серьезное содержание",– сказал чиновник.

Премьер подчеркнул, что Армения ожидает скорейшей реакции стран Договора, в случае нарушения территориальной целостности его государства. По мнению Пашиняна, ответ ОДКБ на события прошлого года на участках Сотка и Хознавара был очень странным.

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