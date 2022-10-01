Российские солдаты, воюющие против Украины, на полном серьезе боятся звезд голливудских боевиков.

Соответствующий перехват обнародовал вечером 30 сентября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE".

С его слов, в перехват попала реакция российских военнослужащих на новость о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО. Некоторых это повергло в панику.

"Я знаешь, чего боюсь, б**дь? (...) Хоть бы амери**сы (американцы - ред.) не догадались, бл**дь, не собрали опять этих вояк: Сталлоне, б**дь, Арнольда (Шварценеггера - ред.), нах**, этого орешка крепкого (Брюса Уиллиса - ред.), б**дь, кого там еще… Е**ный в рот, сейчас додумаются собрать! То нам точно пи**а (конец - ред.)… Я не знаю, Майкл Дуглас вроде в России тут. Не знаю, может, хоть он за нас пойдет. Еще шанс какой-то будет", - говорил в перехвате российский вояка.

Арестович, комментируя перехват, высказал уверенность, что в высшем руководстве России находятся люди с аналогичными страхами и уровнем умственного развития.

"Вот оно геополитическое мышление… По некоторым данным, это один из членов Совета Федерации общался с другим членом Совета Федерации. А мы перехватили. По всем решениям, которые они принимают, понятно, что там ровно такой уровень мышления", - пошутил представитель ОП.

Напомним, Украина официально подала заявление на вступление в НАТО: "В ускоренном порядке".

Также Зеленский разъяснил ситуацию по гарантиям безопасности Украине перед вступлением в НАТО.

Отметим, Украина де факто стала признана частью Запада.