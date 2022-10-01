Заслуженная артистка Украины Оксана Стебельская, вынужденная, как и огромное количество украинцев, покинуть свой дом из-за бешеной рашни, рассказала о том, что произошло с ее дочерью в школе Германии два дня назад.

Об этом она пишет в своем Instagram.

"Российская восьмилетняя девочка пришла впервые в 3 класс немецкой школы, куда сейчас ходит украинка.

Учительница спросила, хочет ли она помогать этой девочке учиться, на что она ответила просто: "Нет".

На перерыве россиянка подошла к украинке и свысока: "ты мне будешь помогать учить немецкий!" Она ответила на украинском, что нет времени, потому что имеет много своих задач и помогает другим украинским детям.

На что малая россиянка издала малоимперский спич: "Ты плохая. Украина плохая и проиграет. Россия вас победит! Мы всегда круче и сильнее. И вообще пошла в жо...". Ну и все в таком стиле...

Ребенок ошеломлен, я в шоке и вот думаю, это уже последствия убежища немцами уклоняемых м*скальской мобилизации, или еще нет?», - возмущается Оксана Стебельская.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.