Освобождение украинскими войсками Лимана Донецкой области открывает путь к деоккупации Донбасса, а также оказывает значительное психологическое влияние на наших защитников.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Освобождение Лимана важно с разных сторон.

Во-первых, это продолжит харьковскую операцию. Обычно после таких успехов войска всегда находятся в приподнятом состоянии и "идут на кураже".

Во-вторых, это захват важного района, по сути, открывающего ворота на освобождение Донбасса. Ведь дальше открывается направление на Сватово, Кременную, Северодонецк.

В-третьих, это важный психологический момент – окружение большой группировки противника, который прежде похвастался своей непобедимостью. Это важный момент для ВСУ, испытывающих все больше свою силу.

Череватый отметил, что в Лимане сражались профессиональные российские войска – так называемый "Барс" (боевой армейский резерв).

"Наши войска сломали не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - добавил он.

Напомним, количество пленных новомобилизованных стремительно растет.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.

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