Украинские защитники тренируются на полигоне Бундесвера "Вильдфлекен". Ночью 1 октября беспилотники пытались извлечь информацию из объекта.

Об этом сообщает Business Insider.

Военные учатся работать на бронеавтомобилях Dingo, 50 единиц которых должна получить Украина. Информацию подтвердили в федеральном министерстве обороны Германии.

Отметили, что неизвестные, возможно, пытались шпионить за полигоном.

В Минобороны рассказали, что после того, как увидели беспилотники у военного полигона на границе между Баварией и Гессен, провели полицейскую операцию. В настоящее время идет расследование.

Неизвестно, кто стоит за шпионажем. Однако в Минобороны подозревают Россию.

Источники издания Business Insider в сфере безопасности отметили, что было около 10 беспилотников. Уверяют, что у этого нет "никакой опасности для общественности в любое время".

Напомним, количество пленных новомобилизованных стремительно растет.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.

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