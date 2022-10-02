Украинские защитники тренируются на полигоне Бундесвера "Вильдфлекен". Ночью 1 октября беспилотники пытались извлечь информацию из объекта.
Об этом сообщает Business Insider.
Отметили, что неизвестные, возможно, пытались шпионить за полигоном.
В Минобороны рассказали, что после того, как увидели беспилотники у военного полигона на границе между Баварией и Гессен, провели полицейскую операцию. В настоящее время идет расследование.
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Неизвестно, кто стоит за шпионажем. Однако в Минобороны подозревают Россию.
Источники издания Business Insider в сфере безопасности отметили, что было около 10 беспилотников. Уверяют, что у этого нет "никакой опасности для общественности в любое время".
Напомним, количество пленных новомобилизованных стремительно растет.
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что новомобилизованных россиян уже начали отправлять в зону боевых действий.
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