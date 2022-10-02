Депутат думы рф генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил об исчезновении 1,5 млн комплектов военной формы, которые должны храниться на пунктах приема военнослужащих .

Об этом Гурулев написал в своем Telegram-канале.

"Мы должны получать ответы на ключевые вопросы. Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем? Это никто никак не собирается объяснить!", - говорится в сообщении.

По его словам, пункты приёма личного состава необходимо укомплектовывать сейчас на будущее, чтобы мобилизационные пункты могли спокойно принимать призванных россиян.

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт.