Депутат думы рф генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил об исчезновении 1,5 млн комплектов военной формы, которые должны храниться на пунктах приема военнослужащих .
Об этом Гурулев написал в своем Telegram-канале.
"Мы должны получать ответы на ключевые вопросы. Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем? Это никто никак не собирается объяснить!", - говорится в сообщении.
По его словам, пункты приёма личного состава необходимо укомплектовывать сейчас на будущее, чтобы мобилизационные пункты могли спокойно принимать призванных россиян.
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