В бою над Черным морем погиб легендарный летчик с позывным "Дед", именно он руководил "призраками Киева".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук. Ведь Михаил Матюшенко был именно из этого города.

Федорук рассказал, что Михаил Юрьевич погиб 26 июня в бою над Черным морем.

«Военный летчик руководил многими типами военных и гражданских самолетов. До войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной «Дед» – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: «Призрак Киева» возглавлял летчик из Бучи», - рассказал Федорук.

По словам Федорука, Матюшенко принял решение ужесточить южный и восточный фронты.

«Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция», – сообщил мэр Бучи.

И эта миссия оказалась последней. Тело Михаила Юрьевича долго искали. Сегодня, 3 октября, на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1 состоится прощание с легендарным Героем.

Напомним, масштабный план Путина терпит крах.

Также сообщалось, что Путин тяжело и неизлечимо болен.

Кроме того, напомним, что появилась информация, что Путина готовятся отстранить от власти.