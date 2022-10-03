Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук. Ведь Михаил Матюшенко был именно из этого города.
Федорук рассказал, что Михаил Юрьевич погиб 26 июня в бою над Черным морем.
«Военный летчик руководил многими типами военных и гражданских самолетов. До войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной «Дед» – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: «Призрак Киева» возглавлял летчик из Бучи», - рассказал Федорук.
По словам Федорука, Матюшенко принял решение ужесточить южный и восточный фронты.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Звезда "Х-Фактора" Николайчук заставила ловить на себе восхищенные взгляды на улице: "Так, как великая Аида"
Ряд ЧП с подрывом авто произошел в Украине, много жертв и пострадавших: "К сожалению, люди..."
"Испытание для нервов": жена победителя "Голос країни" Сасанчина честно призналась, кем работала до замужества
Ольга Сумская засветилась с Борисюком после разлуки: "Папа приехал..."
«Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция», – сообщил мэр Бучи.
И эта миссия оказалась последней. Тело Михаила Юрьевича долго искали. Сегодня, 3 октября, на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1 состоится прощание с легендарным Героем.
Напомним, масштабный план Путина терпит крах.
Также сообщалось, что Путин тяжело и неизлечимо болен.
Кроме того, напомним, что появилась информация, что Путина готовятся отстранить от власти.